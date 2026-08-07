Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. 1. Chronik
  4. Kapitel 27
  5. Vers 33

1. Chronik 27,33

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 27 33 in der Gute Nachricht Bibel

Ahitofel war ebenfalls Berater. Huschai, ein Arkiter, war der Freund und Vertraute des Königs.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 27 33 in der Lutherbibel

Ahitofel war auch Ratgeber des Königs. Huschai, der Arkiter, war des Königs Freund.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 27 33 in der Einheitsübersetzung

Ahitofel war Berater des Königs, der Arkiter Huschai war Freund des Königs.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 27 33 in der Elberfelder Bibel

Und Ahitofel war {auch} Ratgeber des Königs. Und Huschai, der Arkiter, war Freund des Königs.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 27 33 in der Neue Genfer Übersetzung

Auch Ahitofel diente dem König als Berater, ebenso der Arkiter Huschai, der ´zugleich` Davids engster Vertrauter war.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 27 33 in der Schlachter 2000

Ahitophel war auch ein Rat des Königs, und Husai, der Arkiter, war der Freund des Königs.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 27 33 in der New International Version

Ahithophel was the king’s counsellor. Hushai the Arkite was the king’s confidant.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 27 33 in der Hoffnung für Alle

Der Arkiter Huschai war ein Freund und enger Vertrauter von David; Ahitofel diente dem König ebenfalls als Berater.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-27/vers-33 [gedruckt am 07.08.2026]