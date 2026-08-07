1. Chronik 27,34- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 27 34 in der Gute Nachricht Bibel
Nach dem Tod Ahitofels traten Jojada, der Sohn von Benaja, und Abjatar an seine Stelle. Joab war Heerführer des Königs.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 27 34 in der Lutherbibel
Nach Ahitofel waren es Jojada, der Sohn Benajas, und Abjatar. Joab aber war Feldhauptmann des Königs.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 27 34 in der Einheitsübersetzung
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 27 34 in der Elberfelder Bibel
Und nach Ahitofel waren {es} Jojada, der Sohn Benajas, und Abjatar. Und Joab war Heeroberster des Königs.
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 27 34 in der Neue Genfer Übersetzung
Nach Ahitofels Tod traten Jojada, der Sohn Benajas, und Abjatar an seine Stelle. Der Heerführer des Königs war Joab.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 27 34 in der Schlachter 2000
Nach Ahitophel waren es Jojada, der Sohn Benajas, und Abjatar. Joab aber war der Heerführer des Königs.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 27 34 in der New International Version
(Ahithophel was succeeded by Jehoiada son of Benaiah and by Abiathar. ) Joab was the commander of the royal army.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 27 34 in der Hoffnung für Alle
Ahitofels Nachfolger hießen Jojada, ein Sohn von Benaja, und Abjatar. Joab hatte den Oberbefehl über das Heer.
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.