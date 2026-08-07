1. Chronik 27,4- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 27 2-15 in der Gute Nachricht Bibel
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 27 4 in der Lutherbibel
Über die Abteilung des zweiten Monats war gesetzt Dodai, der Ahoachiter, und Miklot war der Vorsteher seiner Abteilung, und in seiner Abteilung waren 24000.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 27 4 in der Einheitsübersetzung
Die Abteilung des zweiten Monats befehligte der Ahoachiter Dodai, aber auch Miklot, ein Fürst. Zu seiner Abteilung gehörten 24 000 Mann.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 27 4 in der Elberfelder Bibel
Und über die Abteilung des zweiten Monats war Dodai, der Ahoachiter {eingesetzt} ; und von seiner Abteilung war Miklot Führer; und in seiner Abteilung waren 24000 {Mann}.
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 27 4 in der Neue Genfer Übersetzung
Der Befehlshaber der Abteilung, die ihren Dienst im zweiten Monat des Jahres leistete, war Dodai aus Ahoach. Der ´stellvertretende` Kommandant seiner Abteilung hieß Miklot. Die Abteilung umfasste 24.000 Mann.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 27 4 in der Schlachter 2000
Über die Abteilung für den zweiten Monat war Dodai, der Achochiter, [gesetzt, ] und von seiner Abteilung war Miklot Oberaufseher, und zu seiner Abteilung gehörten 24 000.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 27 4 in der New International Version
In charge of the division for the second month was Dodai the Ahohite; Mikloth was the leader of his division. There were 24,000 men in his division.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 27 4 in der Hoffnung für Alle
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.