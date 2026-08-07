Dann übergab David seinem Sohn Salomo Baupläne, ´auf denen der ganze Tempel verzeichnet war`: die Eingangshalle, das eigentliche Gebäude, die Vorratskammern, die Dachkammern und alle anderen Nebenräume sowie das Innere ´des Tempels` einschließlich des Raumes, in dem die ´Bundeslade mit der` Deckplatte stehen sollte.