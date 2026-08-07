1. Chronik 28,11- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 28 11 in der Gute Nachricht Bibel
Darauf übergab David seinem Sohn Salomo die Baupläne für den ganzen Tempel mit der Vorhalle, dem Hauptraum, den angebauten Schatzkammern, den Obergemächern und Innenräumen und dem Raum für die Bundeslade,
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 28 11 in der Lutherbibel
Und David gab seinem Sohn Salomo einen Plan für die Vorhalle des Tempels und für seinen Bau, seine Gemächer und Obergemächer und inneren Kammern und für den Raum des Gnadenstuhls;
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 28 11 in der Einheitsübersetzung
Darauf übergab David seinem Sohn Salomo das Modell der Vorhalle mit ihren Bauten, Schatzkammern, Obergemächern, Innenräumen und dem Raum der Sühneplatte
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 28 11 in der Elberfelder Bibel
Und David gab seinem Sohn Salomo den Plan der Vorhalle {des Tempels} und seiner Gebäude und seiner Schatzkammern und seiner Obergemächer und seiner Innenräume und des Raumes der Deckplatte;
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 28 11 in der Neue Genfer Übersetzung
Dann übergab David seinem Sohn Salomo Baupläne, ´auf denen der ganze Tempel verzeichnet war`: die Eingangshalle, das eigentliche Gebäude, die Vorratskammern, die Dachkammern und alle anderen Nebenräume sowie das Innere ´des Tempels` einschließlich des Raumes, in dem die ´Bundeslade mit der` Deckplatte stehen sollte.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 28 11 in der Schlachter 2000
Und David gab seinem Sohn Salomo den Plan der Vorhalle [des Tempels] und seiner Gebäude, seiner Schatzkammern, seiner Obergemächer, seiner inneren Gemächer und des Raumes für den Sühnedeckel;
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 28 11 in der New International Version
Then David gave his son Solomon the plans for the portico of the temple, its buildings, its storerooms, its upper parts, its inner rooms and the place of atonement.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 28 11 in der Hoffnung für Alle
David übergab seinem Sohn Salomo den Bauplan für den Tempel. Darauf waren alle Gebäude des Tempelbereichs eingezeichnet: die Vorhallen, die Schatzkammern, die oberen Räume, die Innenräume des Tempels, das Allerheiligste, wo die Bundeslade stehen sollte,
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