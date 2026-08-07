1. Chronik 28,10- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 28 10 in der Gute Nachricht Bibel
Denke daran: Der HERR hat dich erwählt, damit du ihm ein Heiligtum baust. Darum geh entschlossen ans Werk!«
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 28 10 in der Lutherbibel
So sieh nun zu, denn der HERR hat dich erwählt, dass du ein Haus baust als Heiligtum. Sei getrost und mache es!
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 28 10 in der Einheitsübersetzung
Sieh nun zu: Der HERR hat dich erwählt, dass du ihm ein Haus als Heiligtum erbaust. Sei mutig und geh ans Werk!
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 28 10 in der Elberfelder Bibel
Sieh nun, dass der Herr dich erwählt hat, {ihm} ein Haus zu bauen als Heiligtum! Sei stark und handle!
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 28 10 in der Neue Genfer Übersetzung
Vergiss nicht: Der HERR hat dich dazu auserwählt, ihm ein Heiligtum zu errichten. Darum sei mutig und handle ´entschlossen`!«
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 28 10 in der Schlachter 2000
So habe nun acht! Denn der HERR hat dich erwählt, [ihm] ein Haus als Heiligtum zu bauen. Sei stark und führe es aus!
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 28 10 in der New International Version
Consider now, for the LORD has chosen you to build a house as the sanctuary. Be strong and do the work.’
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 28 10 in der Hoffnung für Alle
Vergiss es nie: Der HERR hat dich erwählt, ihm einen Tempel zu bauen. Darum sei mutig und mach dich an die Arbeit!«
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.