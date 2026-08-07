1. Chronik 28,18- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 28 18 in der Gute Nachricht Bibel
Er bestimmte, aus welcher Menge von reinstem Gold der Räucheraltar hergestellt werden sollte, und übergab Salomo einen Plan für den Wagen der Bundeslade, insbesondere für die Kerubfiguren aus Gold, die mit ihren ausgebreiteten Flügeln die Bundeslade des HERRN bedecken sollten.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 28 18 in der Lutherbibel
und für den Räucheraltar vom allerlautersten Gold sein Gewicht. Auch gab er einen Plan des Thronwagens mit den goldenen Cherubim, die sich ausbreiteten und oben die Lade des Bundes des HERRN bedeckten. –
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 28 18 in der Einheitsübersetzung
Er verordnete geläutertes Gold für den Räucheraltar, mit Angabe des Gewichtes, und Gold für den Aufbau des Thronwagens, die Kerubim, die ihre Flügel ausbreiteten und die Bundeslade des HERRN bedeckten.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 28 18 in der Elberfelder Bibel
und für den Rauchopferaltar aus geläutertem Gold gemäß {seinem} Gewicht; und den Plan des Wagens der Cherubim von Gold, die {die Flügel} ausbreiten und die Lade des Bundes des Herrn beschirmen. –
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 28 18 in der Neue Genfer Übersetzung
und schließlich für den Goldüberzug des Räucheraltars, der aus reinstem Gold bestehen sollte. Zuletzt ´übergab er Salomo` einen Plan für Gottes Thronwagen – damit sind die goldenen Kerub-Engel gemeint, die mit ihren ausgebreiteten Flügeln die Bundeslade des HERRN beschirmen sollten.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 28 18 in der Schlachter 2000
Und für den Räucheraltar das aller lauterste Gold, nach Bedarf. Er gab ihm auch ein Modell des Wagens, der goldenen Cherubim, die [ihre Flügel] ausbreiten und die Lade des Bundes des HERRN bedecken sollten.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 28 18 in der New International Version
and the weight of the refined gold for the altar of incense. He also gave him the plan for the chariot, that is, the cherubim of gold that spread their wings and overshadow the ark of the covenant of the LORD.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 28 18 in der Hoffnung für Alle
für den Goldüberzug des Räucheropferaltars; für den Wagen, auf dem die Bundeslade des HERRN stehen sollte, die von den goldenen Flügeln der Keruben beschirmt wurde.
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