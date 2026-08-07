1. Chronik 28,19- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 28 19 in der Gute Nachricht Bibel
Und David sagte: »Für alle Arbeiten, die zur Ausführung des Bauplans nötig sind, hat der HERR mir schriftliche Anweisungen gegeben, die von seiner Hand stammen.«
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 28 19 in der Lutherbibel
Das alles steht in einer Schrift, gegeben von der Hand des HERRN, der mich unterwies über alle Werke des Plans.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 28 19 in der Einheitsübersetzung
Das alles hat er mich in einer Schrift von der Hand des HERRN einsehen lassen, alle nach dem Modell auszuführenden Arbeiten.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 28 19 in der Elberfelder Bibel
Das alles hat er mich aufgrund einer Schrift aus der Hand des Herrn gelehrt, alle Arbeiten des Plans.
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 28 19 in der Neue Genfer Übersetzung
»All diese Pläne mit ihren Anweisungen«, ´sagte David, ` »habe ich aufgeschrieben, wie der HERR sie mir eingegeben hat.«
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 28 19 in der Schlachter 2000
»Über all dies« [sprach David, ] »über alle Werke des Planes, hat Er mich durch eine Schrift unterwiesen, weil die Hand des HERRN auf mir war.«
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 28 19 in der New International Version
‘All this,’ David said, ‘I have in writing as a result of the LORD ’s hand on me, and he enabled me to understand all the details of the plan.’
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 28 19 in der Hoffnung für Alle
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.