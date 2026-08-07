Und der König David erhob sich, {stellte sich} auf seine Füße und sagte: Hört mich, meine Brüder und mein Volk! Ich hatte {mir} in meinem Herzen {vorgenommen} , ein Haus der Ruhe zu bauen für die Lade des Bundes des Herrn und für den Schemel der Füße unseres Gottes; und ich stellte {Material} bereit, es zu bauen.