1. Chronik 28,2- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 28 2 in der Gute Nachricht Bibel
König David stand auf und sagte zu ihnen: »Männer meines Volkes, meine Brüder, hört mir zu! Ich selbst hatte mir vorgenommen, ein Haus zu bauen, in dem die Bundeslade des HERRN, der Fußschemel unseres Gottes, einen festen Platz finden soll. Ich habe auch alle Vorbereitungen für diesen Bau getroffen.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 28 2 in der Lutherbibel
Und der König David stand auf und sprach: Hört mir zu, meine Brüder und mein Volk! Ich hatte mir vorgenommen, ein Haus zu bauen als Ruhestätte für die Lade des Bundes des HERRN und für den Schemel der Füße unseres Gottes, und hatte mich angeschickt, es zu bauen.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 28 2 in der Einheitsübersetzung
Dabei erhob sich König David und sagte: Hört mich an, meine Brüder und mein Volk! Ich selbst hatte vor, für die Bundeslade des HERRN, den Fußschemel unseres Gottes, eine Ruhestätte zu errichten, und traf Vorbereitungen für den Bau.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 28 2 in der Elberfelder Bibel
Und der König David erhob sich, {stellte sich} auf seine Füße und sagte: Hört mich, meine Brüder und mein Volk! Ich hatte {mir} in meinem Herzen {vorgenommen} , ein Haus der Ruhe zu bauen für die Lade des Bundes des Herrn und für den Schemel der Füße unseres Gottes; und ich stellte {Material} bereit, es zu bauen.
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 28 2 in der Neue Genfer Übersetzung
König David trat vor die Versammlung und sagte: »Ihr Männer meines Volkes, meine Brüder, hört mir zu: Ich hatte mir vorgenommen, ein Haus zu bauen, in dem die Bundeslade des HERRN, der Fußschemel Gottes, für immer stehen sollte. So begann ich mit den Vorbereitungen für den Bau.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 28 2 in der Schlachter 2000
Und der König David erhob sich und sprach: Hört mir zu, meine Brüder und mein Volk! Es lag mir am Herzen, eine Ruhestätte zu bauen für die Bundeslade des HERRN, den Schemel der Füße unseres Gottes, und ich hatte mich für den Bau gerüstet.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 28 2 in der New International Version
King David rose to his feet and said: ‘Listen to me, my fellow Israelites, my people. I had it in my heart to build a house as a place of rest for the ark of the covenant of the LORD, for the footstool of our God, and I made plans to build it.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 28 2 in der Hoffnung für Alle
König David stand auf und wandte sich an die Versammelten: »Ihr Männer meines Volkes, meine Brüder! Ich möchte euch etwas sagen: Schon lange habe ich mir vorgenommen, einen Tempel für die Bundeslade, den Fußschemel unseres Gottes, zu bauen, damit sie endgültig an einem Ort bleiben kann. Schon hatte ich begonnen, das Baumaterial bereitzustellen.
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