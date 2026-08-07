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1. Chronik 28,3

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 28 3 in der Gute Nachricht Bibel

Doch Gott hat zu mir gesagt: ›Nicht du sollst das Haus für mich bauen, denn du hast ständig Kriege geführt und viel Blut vergossen.‹

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 28 3 in der Lutherbibel

Aber Gott ließ mir sagen: Du sollst meinem Namen kein Haus bauen; denn du bist ein Kriegsmann und hast Blut vergossen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 28 3 in der Einheitsübersetzung

Doch Gott sprach zu mir: Du sollst meinem Namen kein Haus bauen; denn du hast Kriege geführt und Blut vergossen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 28 3 in der Elberfelder Bibel

Aber Gott sprach zu mir: Du sollst meinem Namen kein Haus bauen! Denn du bist ein Mann der Kriege und hast Blut fließen lassen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 28 3 in der Neue Genfer Übersetzung

Doch Gott sagte zu mir: ›Du sollst keinen Tempel für mich bauen, denn du hast ständig Krieg geführt und viel Blut vergossen.‹

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 28 3 in der Schlachter 2000

Aber Gott sprach zu mir: Du sollst meinem Namen kein Haus bauen; denn du bist ein Kriegsmann und hast Blut vergossen!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 28 3 in der New International Version

But God said to me, “You are not to build a house for my Name, because you are a warrior and have shed blood.”

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 28 3 in der Hoffnung für Alle

Doch da sprach Gott zu mir: ›Du sollst mir keinen Tempel bauen! Denn du hast Kriege geführt und dabei viel Blut vergossen!‹

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 1. Chronik 28:3

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-28/vers-3 [gedruckt am 07.08.2026]