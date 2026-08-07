1. Chronik 29,22- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 29 22 in der Gute Nachricht Bibel
Sie aßen und tranken in Gegenwart des HERRN und freuten sich sehr an diesem Tag. Zum zweiten Mal riefen sie Salomo zum König aus und salbten ihn, damit er nun im Auftrag des HERRN das Volk regierte. Zadok aber salbten sie zum Priester.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 29 22 in der Lutherbibel
Und sie aßen und tranken am selben Tage vor dem HERRN mit großen Freuden und machten zum zweiten Mal Salomo, den Sohn Davids, zum König und salbten ihn dem HERRN zum Fürsten und Zadok zum Priester.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 29 22 in der Einheitsübersetzung
Voller Freude aßen und tranken sie an jenem Tag vor dem HERRN und machten Salomo, den Sohn Davids, zum zweiten Mal zum König. Sie salbten ihn zum Fürsten des HERRN und Zadok salbten sie zum Priester.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 29 22 in der Elberfelder Bibel
Und sie aßen und tranken vor dem Herrn an jenem Tag mit großer Freude. Und sie machten Salomo, den Sohn Davids, zum zweiten Mal zum König. Und ihn salbten sie dem Herrn zum Fürsten und Zadok zum Priester.
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 29 22 in der Neue Genfer Übersetzung
Voll Freude aßen und tranken sie in der Gegenwart des HERRN. Zum zweiten Mal riefen sie Salomo zum König aus und salbten ihn zum Herrscher, der im Namen des HERRN regieren sollte. Zadok aber salbten sie zum Priester.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 29 22 in der Schlachter 2000
Und an jenem Tag aßen und tranken sie vor dem HERRN mit großer Freude; und sie machten Salomo, den Sohn Davids, zum zweiten Mal zum König und salbten ihn dem HERRN zum Fürsten und Zadok zum Priester.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 29 22 in der New International Version
They ate and drank with great joy in the presence of the LORD that day. Then they acknowledged Solomon son of David as king a second time, anointing him before the LORD to be ruler and Zadok to be priest.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 29 22 in der Hoffnung für Alle
An jenem Tag feierten sie ein großes Fest für den HERRN. Sie aßen und tranken und waren voller Freude. Noch einmal bestätigten sie Davids Sohn Salomo als den neuen König. Sie weihten ihn dem HERRN und salbten ihn zum König; zum Priester wurde Zadok gesalbt.
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