1. Chronik 29,23- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 29 23 in der Gute Nachricht Bibel
Dann bestieg Salomo anstelle seines Vaters David den Thron des HERRN und er wurde von ganz Israel als König anerkannt.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 29 23 in der Lutherbibel
So setzte sich Salomo auf den Thron des HERRN als König an seines Vaters David statt, und Gott gab ihm Gelingen. Und ganz Israel wurde ihm gehorsam.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 29 23 in der Einheitsübersetzung
Salomo setzte sich nun anstelle seines Vaters David als König auf den Thron des HERRN. Er hatte Glück und ganz Israel leistete ihm Gehorsam.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 29 23 in der Elberfelder Bibel
So setzte sich Salomo auf den Thron des Herrn als König anstelle seines Vaters David, und er hatte Gelingen; und ganz Israel gehorchte ihm.
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 29 23 in der Neue Genfer Übersetzung
So bestieg Salomo als Nachfolger seines Vaters David den Thron, um im Auftrag des HERRN zu regieren. Gott schenkte ihm Gelingen und ganz Israel erkannte ihn an.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 29 23 in der Schlachter 2000
So saß Salomo auf dem Thron des HERRN als König anstelle seines Vaters David. Und er hatte Gedeihen; und ganz Israel war ihm gehorsam.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 29 23 in der New International Version
So Solomon sat on the throne of the LORD as king in place of his father David. He prospered and all Israel obeyed him.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 29 23 in der Hoffnung für Alle
So trat Salomo die Nachfolge seines Vaters David an und wurde König über das Volk des HERRN. Er war ein guter Herrscher, ganz Israel erkannte ihn an.
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.