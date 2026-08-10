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1. Chronik 3,15

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 3 15 in der Gute Nachricht Bibel

Die Söhne von Joschija waren: der erstgeborene Johanan, der zweite Jojakim, der dritte Zidkija, der vierte Schallum.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 3 15 in der Lutherbibel

Josias Söhne aber waren: der Erstgeborene Johanan, der zweite Jojakim, der dritte Zedekia, der vierte Schallum.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 3 15 in der Einheitsübersetzung

Die Söhne Joschijas waren: der Erstgeborene Johanan, der zweite Jojakim, der dritte Zidkija, der vierte Schallum.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 3 15 in der Elberfelder Bibel

Und die Söhne Josias: Der Erstgeborene: Johanan; der zweite: Jojakim; der dritte: Zedekia; der vierte: Schallum.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 3 15 in der Neue Genfer Übersetzung

Die Söhne Joschijas waren: der älteste Johanan, der zweite Jojakim, der dritte Zedekia und der vierte Schallum.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 3 15 in der Schlachter 2000

Und die Söhne Josias: der Erstgeborene Johanan, der zweite Jojakim, der dritte Zedekia, der vierte Schallum.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 3 15 in der New International Version

The sons of Josiah: Johanan the firstborn, Jehoiakim the second son, Zedekiah the third, Shallum the fourth.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 3 15 in der Hoffnung für Alle

Josias vier Söhne waren: Johanan, der älteste, Jojakim, Zedekia und Schallum.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-3/vers-15 [gedruckt am 10.08.2026]