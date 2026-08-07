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1. Chronik 3,16

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 3 16 in der Gute Nachricht Bibel

Die Söhne von Jojakim: Jojachin und Zidkija.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 3 16 in der Lutherbibel

Aber der Sohn Jojakims war: Jechonja, dessen Sohn war Zedekia.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 3 16 in der Einheitsübersetzung

Jojakims Söhne waren: Jojachin und Zidkija.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 3 16 in der Elberfelder Bibel

Und die Söhne Jojakims: sein Sohn Jechonja, dessen Sohn Zedekia.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 3 16 in der Neue Genfer Übersetzung

Jojakims Söhne waren Jechonja und Zedekia.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 3 16 in der Schlachter 2000

Und die Söhne Jojakims: dessen Sohn Jechonja, dessen Sohn Zedekia.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 3 16 in der New International Version

The successors of Jehoiakim: Jehoiachin his son, and Zedekiah.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 3 16 in der Hoffnung für Alle

Jojakim hatte einen Sohn namens Jojachin und Jojachin wiederum einen Sohn namens Zedekia.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-3/vers-16 [gedruckt am 07.08.2026]