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1. Chronik 3,20

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 3 20 in der Gute Nachricht Bibel

Fünf weitere Söhne von ihm waren: Haschuba, Ohel, Berechja, Hasadja und Juschab-Hesed.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 3 20 in der Lutherbibel

ferner Haschuba, Ohel, Berechja, Hasadja, Juschab-Hesed, diese fünf.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 3 20 in der Einheitsübersetzung

Meschullams Söhne waren: Haschuba, Ohel, Berechja, Hasadja und Juschab-Hesed, insgesamt fünf.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 3 20 in der Elberfelder Bibel

und Haschuba und Ohel und Berechja und Hasadja, Juschab-Hesed, {diese} fünf.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 3 20 in der Neue Genfer Übersetzung

´Serubbabel hatte noch weitere Söhne: ` Haschuba, Ohel, Berechja, Hasadja und Juschab-Hesed – insgesamt fünf ´weitere Söhne`.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 3 20 in der Schlachter 2000

und Haschuba, Ohel, Berechja, Hasadja und Juschab-Hesed, [insgesamt] fünf.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 3 20 in der New International Version

There were also five others: Hashubah, Ohel, Berekiah, Hasadiah and Jushab-Hesed.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 3 20 in der Hoffnung für Alle

sowie weitere fünf Söhne: Haschuba, Ohel, Berechja, Hasadja und Juschab-Hesed.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-3/vers-20 [gedruckt am 10.08.2026]