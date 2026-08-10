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1. Chronik 3,21

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 3 21 in der Gute Nachricht Bibel

Die Söhne von Hananja: Pelatja, Jeschaja, Refaja, Arnan, Obadja und Schechanja.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 3 21 in der Lutherbibel

Die Söhne Hananjas aber waren: Pelatja und Jeschaja, die Söhne Refajas, die Söhne Arnans, die Söhne Obadjas, die Söhne Schechanjas.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 3 21 in der Einheitsübersetzung

Die Söhne Hananjas waren: Pelatja, Jeschaja, Refaja, Arnan, Obadja und Schechanja.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 3 21 in der Elberfelder Bibel

Und die Söhne Hananjas: Pelatja und Jesaja; die Söhne Refajas, die Söhne Arnans, die Söhne Obadjas, die Söhne Schechanjas.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 3 21 in der Neue Genfer Übersetzung

Die Söhne Hananjas waren Pelatja, Jeschaja, Refaja, Arnan, Obadja und Schechanja.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 3 21 in der Schlachter 2000

Und die Söhne Hananjas: Pelatja und Jesaja, die Söhne Rephajas, die Söhne Arnans, die Söhne Obadjas, die Söhne Schechanjas.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 3 21 in der New International Version

The descendants of Hananiah: Pelatiah and Jeshaiah, and the sons of Rephaiah, of Arnan, of Obadiah and of Shekaniah.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 3 21 in der Hoffnung für Alle

Hananjas Söhne waren Pelatja und Jesaja. Auf Jesaja folgten in direkter Linie Refaja, Arnan, Obadja und Schechanja.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-3/vers-21 [gedruckt am 10.08.2026]