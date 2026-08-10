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1. Chronik 3,22

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 3 22 in der Gute Nachricht Bibel

Die sechs Söhne von Schechanja: Schemaja, Hattusch, Jigal, Bariach, Nearja und Schafat.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 3 22 in der Lutherbibel

Der Sohn Schechanjas aber war: Schemaja. Die Söhne Schemajas aber waren: Hattusch, Jigal, Bariach, Nearja, Schafat, diese sechs.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 3 22 in der Einheitsübersetzung

Die Söhne Schechanjas waren Schemaja, Hattusch, Jigal, Bariach, Nearja und Schafat, insgesamt sechs.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 3 22 in der Elberfelder Bibel

Und die Söhne Schechanjas: Schemaja. Und die Söhne Schemajas: Hattusch und Jigal und Bariach und Nearja und Schafat, {diese} sechs.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 3 22 in der Neue Genfer Übersetzung

Die Nachkommen Schechanjas waren Schemaja und dessen Söhne Hattusch, Jigal, Bariach, Nearja und Schafat – insgesamt sechs ´Söhne und Enkel`.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 3 22 in der Schlachter 2000

Und die Söhne Schechanjas: Schemaja. Und die Söhne Schemajas: Hattus und Jigeal und Bariach und Nearja und Saphat, [insgesamt] sechs.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 3 22 in der New International Version

The descendants of Shekaniah: Shemaiah and his sons: Hattush, Igal, Bariah, Neariah and Shaphat – six in all.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 3 22 in der Hoffnung für Alle

Schechanjas Sohn hieß Schemaja. Schemaja hatte sechs Söhne: Hattusch, Jigal, Bariach, Nearja und Schafat.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-3/vers-22 [gedruckt am 10.08.2026]