1. Chronik 4,18- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 4 17-18 in der Gute Nachricht Bibel
Die Söhne von Esra waren: Jeter, Mered, Efer und Jalon. Mered hatte eine Ägypterin zur Frau. Sie hieß Bitja und war eine Tochter des Pharaos. Sie gebar ihm Mirjam, Schammai und Jischbach, den Stammvater von Eschtemoa. Seine andere Frau aus dem Stamm Juda gebar ihm Jered, den Stammvater von Gedor, Heber, den Stammvater von Socho, und Jekutiël, den Stammvater von Sanoach.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 4 18 in der Lutherbibel
Und seine judäische Frau gebar Jered, den Vater Gedors, Heber, den Vater Sochos, Jekutiël, den Vater Sanoachs. Auch Bitja, die Tochter des Pharao, die Mered nahm, hatte Söhne.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 4 18 in der Einheitsübersetzung
Seine judäische Frau gebar: Jered, den Vater von Gedor, Heber, den Vater von Socho, und Jekutiël, den Vater von Sanoach. Das waren die Söhne der Bitja, der Tochter des Pharao, die Mered geheiratet hatte,
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 4 18 in der Elberfelder Bibel
Und seine judäische Frau gebar Jered, den Vater Gedors, und Heber, den Vater Sochos, und Jekutiël, den Vater Sanoachs. Das sind die Söhne der Bitja, der Tochter des Pharao, die Mered {zur Frau} genommen hatte. –
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 4 18 in der Neue Genfer Übersetzung
Mered hatte noch eine andere Frau, die aus Juda stammte. Sie brachte Jered zur Welt, den Stammvater ´der Stadt` Gedor; Heber, den Stammvater ´der Stadt` Socho; und Jekutiël, den Stammvater ´der Stadt` Sanoach. ´Mirjam, Schimi und Jischbach` dagegen waren die Kinder von Mereds ägyptischer Frau Bitia. Bitia war eine Tochter des Pharaos.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 4 18 in der Schlachter 2000
Und seine Frau, die Judäerin, gebar Jered, den Vater Gedors, und Heber, den Vater Sochos, und Jekutiel, den Vater Sanoachs. Und jene sind die Söhne der Bitja, der Tochter des Pharao, welche Mered zur Frau nahm.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 4 18 in der New International Version
These were the children of Pharaoh’s daughter Bithiah, whom Mered had married. His wife from the tribe of Judah gave birth to Jered the father of Gedor, Heber the father of Soko, and Jekuthiel the father of Zanoah.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 4 17-18 in der Hoffnung für Alle
Die Söhne von Esra hießen Jeter, Mered, Efer und Jalon. Mered heiratete eine Tochter des Pharaos aus Ägypten. Sie hieß Bitja. Sie brachte Mirjam, Schammai und Jischbach zur Welt, den Vater von Eschtemoa und Gründer der gleichnamigen Stadt. Mereds andere Frau kam aus Juda. Ihre Söhne waren Jered, der Vater von Gedor, Heber, der Vater von Socho, und Jekutiël, der Vater von Sanoach. Diese drei gründeten je eine Stadt und benannten sie nach ihren Söhnen.
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