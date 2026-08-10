1. Chronik 4,19- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 4 19 in der Gute Nachricht Bibel
Hodija heiratete eine Schwester von Naham. Deren Nachkommen waren Hagarmi, der Stammvater von Keïla, und Eschtemoa.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 4 19 in der Lutherbibel
Die Söhne der Frau des Hodija, der Schwester Nahams, des Vaters Keïlas, waren: der Garmiter und Eschtemoa, der Maachatiter.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 4 19 in der Einheitsübersetzung
und die Söhne seiner judäischen Frau, der Schwester Nahams, des Vaters von Keïla, dem Garmiter, und von Eschtemoa, dem Maachatiter.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 4 19 in der Elberfelder Bibel
Und die Söhne der Frau des Hodija, der Schwester Nahams: der Vater Keïlas, Hagarmi, und Eschtemoa, der Maachatiter. –
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 4 19 in der Neue Genfer Übersetzung
Hodijas Frau war eine Schwester Nahams. Zu ihren Nachkommen zählten die Garmiter, die ´die Stadt` Keïla gründeten, sowie der Maachatiter Eschtemoa.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 4 19 in der Schlachter 2000
Und die Söhne der Frau Hodijas, der Schwester Nachams: der Vater von Kehila, der Garmiter, und Eschtemoa, der Maachatiter.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 4 19 in der New International Version
The sons of Hodiah’s wife, the sister of Naham: the father of Keilah the Garmite, and Eshtemoa the Maakathite.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 4 19 in der Hoffnung für Alle
Hodijas Frau war eine Schwester von Naham. Von ihr stammten die Garmiter ab, die später Keïla gründeten, und Eschtemoa, der in Maacha wohnte.
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.