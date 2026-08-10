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1. Chronik 4,8

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 4 8 in der Gute Nachricht Bibel

Von Koz stammten Anub und Zobeba ab sowie die Sippen Aharhels, des Sohnes Harums.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 4 8 in der Lutherbibel

Koz aber zeugte Anub und Zobeba. Die Geschlechter Aharhels, des Sohnes Harums:

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 4 8 in der Einheitsübersetzung

Koz zeugte Anub, Zobeba, ferner die Sippen Aharhels, des Sohnes Harums.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 4 8 in der Elberfelder Bibel

Und Koz zeugte Anub und Zobeba und die Sippen Aharhels, des Sohnes Harums.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 4 8 in der Neue Genfer Übersetzung

Koz war der Vater von Anub und Zobeba. Auch die Sippen, die auf Aharhel, den Sohn Harums, zurückgehen, zählen zu seinen Nachkommen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 4 8 in der Schlachter 2000

Und Koz zeugte Anub und Zobeba und die Geschlechter Acharchels, des Sohnes Harums.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 4 8 in der New International Version

and Koz, who was the father of Anub and Hazzobebah and of the clans of Aharhel son of Harum.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 4 8 in der Hoffnung für Alle

Die Söhne von Koz waren Anub und Zobeba; von ihm stammten auch die Sippen Aharhels, des Sohnes von Harum, ab.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-4/vers-8 [gedruckt am 10.08.2026]