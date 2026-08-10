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1. Chronik 5,11

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 5 11 in der Gute Nachricht Bibel

Die Nachkommen Gads wohnten angrenzend an den Stamm Ruben in der Landschaft Baschan bis nach Salcha.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 5 11 in der Lutherbibel

Die Söhne Gad aber wohnten ihnen gegenüber im Lande Baschan bis nach Salcha:

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 5 11 in der Einheitsübersetzung

Die Nachkommen Gads wohnten ihnen gegenüber im Gebiet des Baschan bis Salcha.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 5 11 in der Elberfelder Bibel

Und die Söhne Gad wohnten ihnen gegenüber im Land Baschan bis nach Salcha:

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 5 11 in der Neue Genfer Übersetzung

Die Nachkommen Gads wohnten angrenzend an den Stamm Ruben in der Landschaft Baschan. ´Ihr Gebiet reichte` bis ´zur Stadt` Salcha.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 5 11 in der Schlachter 2000

Und die Söhne Gads wohnten ihnen gegenüber im Land Baschan bis nach Salcha:

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 5 11 in der New International Version

The Gadites lived next to them in Bashan, as far as Salekah:

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 5 11 in der Hoffnung für Alle

Die Nachkommen von Gad wohnten in der Gegend von Baschan und Salcha, gegenüber dem Gebiet des Stammes Ruben:

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-5/vers-11 [gedruckt am 10.08.2026]