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1. Chronik 5,12

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 5 12 in der Gute Nachricht Bibel

Ihr Oberhaupt war Joël, an zweiter Stelle kam Schafam, dann folgten Janai und Schafat. Diese Sippen wohnten in Baschan.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 5 12 in der Lutherbibel

Joel, der erste, und Schafam, der zweite, ferner Janai und Schafat in Baschan.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 5 12 in der Einheitsübersetzung

Ihr Oberhaupt war Joël; Schafam war der Zweite, dazu kamen Janai und Schafat; sie wohnten im Baschan.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 5 12 in der Elberfelder Bibel

Joel, das Oberhaupt; und Schafam, der zweite; und Janai und Schafat in Baschan.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 5 12 in der Neue Genfer Übersetzung

Ihr Oberhaupt war Joel, an zweiter Stelle kam Schafam, dann folgten Janai und Schafat. ´Sie alle wohnten mit ihren Sippen` in Baschan.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 5 12 in der Schlachter 2000

Joel, das Oberhaupt, und Schapham, der zweite, und Janai und Saphat in Baschan.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 5 12 in der New International Version

Joel was the chief, Shapham the second, then Janai and Shaphat, in Bashan.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 5 12 in der Hoffnung für Alle

Joel war das Oberhaupt, Schafam sein Stellvertreter; auch Janai und Schafat waren führende Männer. Sie alle wohnten mit ihren Sippen in Baschan.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-5/vers-12 [gedruckt am 10.08.2026]