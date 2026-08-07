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1. Chronik 5,15

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 5 15 in der Gute Nachricht Bibel

Das Oberhaupt dieser Gruppe war Ahi, der Sohn von Abdiël und Enkel von Guni.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 5 15 in der Lutherbibel

Ahi, der Sohn Abdiëls, des Sohnes Gunis, war Haupt ihrer Sippen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 5 15 in der Einheitsübersetzung

Ahi, der Sohn Abdiëls, des Sohnes Gunis, war Haupt ihrer Großfamilien.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 5 15 in der Elberfelder Bibel

Ahi, der Sohn Abdiëls, des Sohnes Gunis, war ihr Familienoberhaupt.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 5 15 in der Neue Genfer Übersetzung

Ahi, der Sohn Abdiëls und Enkel Gunis, war das Oberhaupt dieser Sippen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 5 15 in der Schlachter 2000

Achi, der Sohn Abdiels, des Sohnes Gunis, war das Oberhaupt ihres Vaterhauses.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 5 15 in der New International Version

Ahi son of Abdiel, the son of Guni, was head of their family.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 5 15 in der Hoffnung für Alle

Ahi, der Sohn von Abdiël und Enkel von Guni, war das Oberhaupt dieser Sippen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-5/vers-15 [gedruckt am 07.08.2026]