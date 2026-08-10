1. Chronik 5,16- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 5 16 in der Gute Nachricht Bibel
Diese Sippen wohnten in Gilead, Baschan und in den Städten, die zu dieser Gegend gehörten; ebenso an allen Weideplätzen der Landschaft Scharon bis hin an ihre Grenzen.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 5 16 in der Lutherbibel
Und sie wohnten zu Gilead in Baschan und in seinen Tochterstädten und in allen Fluren Scharons bis an ihre Enden.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 5 16 in der Einheitsübersetzung
Sie wohnten in Gilead, im Baschan und seinen Tochterstädten und an allen Weideflächen Scharons bis zu ihren Ausläufern.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 5 16 in der Elberfelder Bibel
Und sie wohnten in Gilead, in Baschan und in deren Tochterstädten und in allen Weidegebieten Scharons bis zu ihrem Ausläufer.
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 5 16 in der Neue Genfer Übersetzung
Die Nachkommen Gads lebten in den Landschaften Gilead und Baschan mit den dazugehörenden Dörfern. Sie besiedelten auch das ganze Weideland von Scharon, so weit es sich erstreckte.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 5 16 in der Schlachter 2000
Und sie wohnten in Gilead, in Baschan und in deren Dörfern und in allen Weideplätzen Sarons bis an ihre Ausgänge.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 5 16 in der New International Version
The Gadites lived in Gilead, in Bashan and its outlying villages, and on all the pasture-lands of Sharon as far as they extended.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 5 16 in der Hoffnung für Alle
Die Gaditer wohnten in den Städten der Gebiete Gilead und Baschan. Auch das ganze Weideland von Scharon bis hin zur Grenze gehörte ihnen.
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.