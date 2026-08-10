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1. Chronik 5,19

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 5 19 in der Gute Nachricht Bibel

Sie kämpften gegen die hagaritischen Stämme Jetur, Nafisch und Nodab.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 5 19 in der Lutherbibel

Und sie kämpften mit den Hagaritern und mit Jetur, Nafisch und Nodab.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 5 19 in der Einheitsübersetzung

führten Krieg gegen die Hagariter und gegen Jetur, Nafisch und Nodab.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 5 19 in der Elberfelder Bibel

Und sie führten Krieg mit den Hagaritern und mit Jetur und Nafisch und Nodab;

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 5 19 in der Neue Genfer Übersetzung

Sie kämpften gegen die Hagariter und ´die Stämme` Jetur, Nafisch und Nodab.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 5 19 in der Schlachter 2000

die führten Krieg mit den Hagaritern und mit Jetur und Naphisch und Nodab.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 5 19 in der New International Version

They waged war against the Hagrites, Jetur, Naphish and Nodab.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 5 19 in der Hoffnung für Alle

Sie führten Krieg gegen die hagaritischen Stämme, gegen Jetur, Nafisch und Nodab.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-5/vers-19 [gedruckt am 10.08.2026]