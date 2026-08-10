1. Chronik 5,8- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 5 8 in der Gute Nachricht Bibel
und Bela, der Sohn von Asa und Enkel von Schema aus der Sippe Joël. Der Stamm Ruben wohnte in dem Gebiet von Aroër bis Nebo und Baal-Meon
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 5 8 in der Lutherbibel
und Bela, der Sohn des Asas, des Sohnes Schemas, des Sohnes Joels. Der wohnte zu Aroër und bis nach Nebo und Baal-Meon
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 5 8 in der Einheitsübersetzung
Bela war der Sohn des Asas, des Sohnes Schemas, des Sohnes Joëls. Die Rubeniter wohnten in Aroër bis Nebo und Baal-Meon.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 5 8 in der Elberfelder Bibel
und Bela, der Sohn des Asas, des Sohnes Schemas, des Sohnes Joels; dieser wohnte in Aroër und bis nach Nebo und Baal-Meon hin;
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 5 8 in der Neue Genfer Übersetzung
und schließlich Bela, der Sohn Asas, Enkel Schemas und Urenkel Joels. Die Rubeniter wohnten im Gebiet zwischen ´der Stadt` Aroër und ´den Städten` Nebo und Baal-Meon.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 5 8 in der Schlachter 2000
und Bela, der Sohn Asas, des Sohnes Schemas, des Sohnes Joels; dieser wohnte in Aroer und bis nach Nebo und Baal-Meon,
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 5 8 in der New International Version
and Bela son of Azaz, the son of Shema, the son of Joel. They settled in the area from Aroer to Nebo and Baal Meon.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 5 8 in der Hoffnung für Alle
und Bela, der Sohn von Asa, Enkel von Schema und Urenkel von Joel. Die Rubeniter wohnten im Gebiet von Aroër bis nach Nebo und Baal-Meon.
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.