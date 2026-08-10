1. Chronik 5,9- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 5 9 in der Gute Nachricht Bibel
und in östlicher Richtung bis an den Rand der Wüste, die sich vom Eufrat her erstreckt. Die Nachkommen Rubens hatten große Herden im ganzen Land Gilead.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 5 9 in der Lutherbibel
und wohnte nach Osten zu bis an die Wüste am Euphratstrom; denn sie hatten viel Vieh im Lande Gilead.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 5 9 in der Einheitsübersetzung
Ostwärts wohnten sie bis an den Rand der Steppe, die sich vom Eufrat her erstreckt; denn sie besaßen große Herden im Land Gilead.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 5 9 in der Elberfelder Bibel
und gegen Osten wohnte er bis an die Wüste, {die sich} vom Euphratstrom her {ausdehnt} ; denn ihre Herden waren zahlreich im Land Gilead.
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 5 9 in der Neue Genfer Übersetzung
In östlicher Richtung breiteten sie sich bis an den Rand der Wüste aus, die sich vom Eufrat her erstreckt. In der ganzen Landschaft Gilead hatten sie große Viehherden.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 5 9 in der Schlachter 2000
und gegen Osten wohnte er bis zur Wüste hin, die sich vom Euphratstrom her erstreckt; denn ihre Herden waren zahlreich im Land Gilead.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 5 9 in der New International Version
To the east they occupied the land up to the edge of the desert that extends to the River Euphrates, because their livestock had increased in Gilead.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 5 9 in der Hoffnung für Alle
Gegen Osten breiteten sie sich bis zur Wüste aus, die beim Euphrat beginnt, denn in Gilead hatten sich ihre Herden sehr stark vermehrt.
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.