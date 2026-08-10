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1. Chronik 6,12

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 6 12 in der Gute Nachricht Bibel

Eliab, Jeroham, Elkana und Samuel.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 6 12 in der Lutherbibel

dessen Sohn war Eliab, dessen Sohn war Jeroham, dessen Sohn war Elkana, dessen Sohn war Samuel.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 6 12 in der Einheitsübersetzung

dessen Sohn Eliab, dessen Sohn Jeroham, dessen Sohn Elkana, dessen Sohn Samuel.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 6 12 in der Elberfelder Bibel

dessen Sohn Eliab, dessen Sohn Jeroham, dessen Sohn Elkana.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 6 12 in der Neue Genfer Übersetzung

Eliab und Jeroham. ´Jerohams Sohn hieß wiederum` Elkana.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 6 12 in der Schlachter 2000

dessen Sohn Eliab, dessen Sohn Jerocham, dessen Sohn Elkana.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 6 12 in der New International Version

Ahitub the father of Zadok, Zadok the father of Shallum,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 6 12 in der Hoffnung für Alle

Eliab, Jeroham, Elkana und Samuel.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 1. Chronik 6:12

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-6/vers-12 [gedruckt am 10.08.2026]