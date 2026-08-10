1. Chronik 6,29- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 6 29 in der Gute Nachricht Bibel
Links neben Heman stand Etan von den Nachkommen Meraris, der Leiter der dritten Sängergruppe. Er war der Sohn von Kischi und Enkel von Abdi. Seine weiteren Vorfahren waren: Malluch,
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 6 29 in der Lutherbibel
Ihre Brüder aber, die Söhne Merari, standen zur Linken: nämlich Etan, der Sohn Kischis, des Sohnes Abdis, des Sohnes Malluchs,
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 6 29 in der Einheitsübersetzung
Die Söhne Meraris, ihre Brüder, standen zur Linken: Etan, der Sohn Kischis, des Sohnes Abdis, des Sohnes Malluchs,
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 6 29 in der Elberfelder Bibel
Und die Söhne Merari, ihre Brüder, standen zur Linken: Etan, der Sohn Kuschajas, des Sohnes Abdis, des Sohnes Malluchs,
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 6 29 in der Neue Genfer Übersetzung
An Hemans linker Seite standen Mitglieder der Sippe Merari ´unter der Leitung` Etans. Etan war der Sohn Kischis. Seine weiteren Vorfahren waren Abdi, Malluch,
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 6 29 in der Schlachter 2000
Und die Söhne Meraris, ihre Brüder, standen zur Linken: Etan, der Sohn Kischis, des Sohnes Abdis, des Sohnes Malluchs,
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 6 29 in der New International Version
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 6 29 in der Hoffnung für Alle
Links neben Heman stand Etan mit seiner Sängergruppe; er stammte aus der Sippe Merari. Etans Vorfahren waren Kuschaja, Abdi, Malluch,
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.