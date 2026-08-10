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1. Chronik 6,31

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 6 31 in der Gute Nachricht Bibel

Amzi, Bani, Schemer,

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 6 31 in der Lutherbibel

des Sohnes Amzis, des Sohnes Banis, des Sohnes Schemers,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 6 31 in der Einheitsübersetzung

des Sohnes Amzis, des Sohnes Banis, des Sohnes Schemers,

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 6 31 in der Elberfelder Bibel

des Sohnes Amzis, des Sohnes Banis, des Sohnes Schemers,

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 6 31 in der Neue Genfer Übersetzung

Amzi, Bani, Schemer,

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 6 31 in der Schlachter 2000

des Sohnes Amzis, des Sohnes Banis, des Sohnes Schemers,

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 6 31 in der New International Version

These are the men David put in charge of the music in the house of the LORD after the ark came to rest there.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 6 31 in der Hoffnung für Alle

Amzi, Bani, Schemer,

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-6/vers-31 [gedruckt am 10.08.2026]