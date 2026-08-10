1. Chronik 6,39- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 6 39 in der Gute Nachricht Bibel
Die Wohnorte und die Weideplätze für die Viehherden wurden den Nachkommen Levis von den übrigen Stämmen durch das Los zugeteilt. Das erste Los fiel auf die Priester, die Nachkommen Aarons, die zu den Nachkommen Kehats gehören.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 6 39 in der Lutherbibel
Und dies sind ihre Wohnsitze nach ihren Zeltdörfern in ihrem Gebiet, nämlich der Söhne Aaron vom Geschlecht der Kehatiter, denn das Los fiel ihnen zuerst zu
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 6 39 in der Einheitsübersetzung
Das sind ihre Wohnsitze mit ihren Zeltlagern auf ihrem Gebiet: Den Nachkommen Aarons von der Sippe der Kehatiter, auf die das erste Los gefallen war,
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 6 39 in der Elberfelder Bibel
Und das waren ihre Wohnsitze, nach ihren Zeltdörfern in ihrem Gebiet: Den Söhnen Aarons vom Geschlecht der Kehatiter – denn ihnen war das {erste} Los {zugefallen} –,
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 6 39 in der Neue Genfer Übersetzung
Es folgt ein Verzeichnis der Wohnorte und Weideplätze, die den Leviten im Gebiet der übrigen Stämme ´durch das Los` zugeteilt wurden: Die Nachkommen Aarons aus der Sippe Kehat bekamen ´als Erste` ihren Anteil zugelost.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 6 39 in der Schlachter 2000
Und das sind ihre Wohnorte, nach ihren Gehöften, in ihrem Gebiet: den Söhnen Aarons vom Geschlecht der Kahatiter — denn auf sie fiel das [erste] Los —,
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 6 39 in der New International Version
and Heman’s associate Asaph, who served at his right hand: Asaph son of Berekiah, the son of Shimea,
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 6 39 in der Hoffnung für Alle
Es folgt ein Verzeichnis der Wohnorte und Weideplätze, die den Leviten in den verschiedenen Stammesgebieten durch das Los zugeteilt wurden: Das erste Los fiel auf die Nachkommen von Aaron, die zur Sippe der Kehatiter gehörten.
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.