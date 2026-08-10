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  5. Vers 41

1. Chronik 6,41

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 6 41 in der Gute Nachricht Bibel

Das Ackerland der Stadt dagegen und die dazugehörenden Dörfer bekam Kaleb, der Sohn von Jefunne.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 6 41 in der Lutherbibel

Aber die Felder der Stadt und ihre Dörfer gaben sie Kaleb, dem Sohn Jefunnes.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 6 41 in der Einheitsübersetzung

Das Ackerland der Stadt aber und ihre Gehöfte gaben sie Kaleb, dem Sohn Jefunnes.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 6 41 in der Elberfelder Bibel

Aber das Ackerland der Stadt und ihre Gehöfte gaben sie Kaleb, dem Sohn des Jefunne.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 6 41 in der Neue Genfer Übersetzung

Die Äcker der Stadt dagegen sowie die umliegenden Dörfer bekam Kaleb, der Sohn Jefunnes.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 6 41 in der Schlachter 2000

aber das Feld der Stadt und ihre Dörfer gab man Kaleb, dem Sohn Jephunnes.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 6 41 in der New International Version

the son of Ethni, the son of Zerah, the son of Adaiah,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 6 41 in der Hoffnung für Alle

Doch das dazugehörige Ackerland und die umliegenden Dörfer erhielt Kaleb, der Sohn von Jefunne.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-6/vers-41 [gedruckt am 10.08.2026]