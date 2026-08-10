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1. Chronik 6,44

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 6 42-45 in der Gute Nachricht Bibel

Hebron war eine von den Asylstädten, in denen ein Totschläger Zuflucht finden konnte. Außerdem erhielten die Priester im Stammesgebiet von Juda: Libna, Jattir, Eschtemoa, Hilen, Debir, Aschan und Bet-Schemesch; dazu im Stammesgebiet von Benjamin: Geba, Alemet und Anatot, insgesamt dreizehn Städte, jeweils mit dem dazugehörenden Weideland.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 6 44 in der Lutherbibel

Aschan und Bet-Schemesch mit ihrem Weideland;

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 6 44 in der Einheitsübersetzung

Aschan mit seinen Weideflächen, Bet-Schemesch mit seinen Weideflächen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 6 44 in der Elberfelder Bibel

und Aschan und seine Weidegebiete und Bet-Schemesch und seine Weidegebiete.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 6 44 in der Neue Genfer Übersetzung

Aschan und Bet-Schemesch, jeweils mit dem daran angrenzenden Weideland.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 6 44 in der Schlachter 2000

und Aschan und seine Weideplätze, und Beth-Schemesch und seine Weideplätze.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 6 44 in der New International Version

and from their associates, the Merarites, at his left hand: Ethan son of Kishi, the son of Abdi, the son of Malluk,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 6 44 in der Hoffnung für Alle

Aschan, Jutta und Bet-Schemesch. Zu allen Städten gehörte auch das Weideland ringsum.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-6/vers-44 [gedruckt am 10.08.2026]