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  3. 1. Chronik
  4. Kapitel 6
  5. Vers 49

1. Chronik 6,49

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 6 49 in der Gute Nachricht Bibel

Die Israeliten übergaben also den Nachkommen von Levi diese Städte, immer mit dem dazugehörenden Weideland.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 6 49 in der Lutherbibel

Und Israel gab den Leviten die Städte mit ihrem Weideland,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 6 49 in der Einheitsübersetzung

Die Israeliten gaben den Leviten die Städte samt ihren Weideflächen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 6 49 in der Elberfelder Bibel

Und die Söhne Israel gaben den Leviten die Städte und ihre Weidegebiete.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 6 49 in der Neue Genfer Übersetzung

Die Israeliten wiesen den Leviten diese Städte mitsamt dem angrenzenden Weideland zu.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 6 49 in der Schlachter 2000

Und so gaben die Kinder Israels den Leviten die Städte und ihre Weideplätze.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 6 49 in der New International Version

But Aaron and his descendants were the ones who presented offerings on the altar of burnt offering and on the altar of incense in connection with all that was done in the Most Holy Place, making atonement for Israel, in accordance with all that Moses the servant of God had commanded.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 6 49 in der Hoffnung für Alle

Diese Städte mit dem dazugehörigen Weideland teilten die Israeliten den Leviten zu.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-6/vers-49 [gedruckt am 10.08.2026]