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1. Chronik 6,59

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 6 56-61 in der Gute Nachricht Bibel

Die Nachkommen Gerschons bekamen folgende Städte mit dem dazugehörenden Weideland: im Gebiet von Ost-Manasse: Golan in Baschan und Aschtarot; im Gebiet von Issachar: Kedesch, Daberat, Ramot und Anem; im Gebiet von Ascher: Mischal, Abdon, Hukok und Rehob; und im Gebiet von Naftali: Kedesch in Galiläa, Hammon und Kirjatajim.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 6 59 in der Lutherbibel

aus dem Stamm Asser: Mischal, Abdon,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 6 59 in der Einheitsübersetzung

vom Stamm Ascher: Mischal mit seinen Weideflächen, Abdon mit seinen Weideflächen,

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 6 59 in der Elberfelder Bibel

und vom Stamm Asser: Mischal und seine Weidegebiete und Abdon und seine Weidegebiete

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 6 59 in der Neue Genfer Übersetzung

im Stammesgebiet von Ascher die Städte Mischal, Abdon,

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 6 59 in der Schlachter 2000

und vom Stamm Asser: Maschal und seine Weideplätze, und Abdon und seine Weideplätze,

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 6 59 in der New International Version

Ashan, Juttah and Beth Shemesh, together with their pasture-lands.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 6 59 in der Hoffnung für Alle

im Stammesgebiet von Asser die Städte Mischal, Abdon,

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-6/vers-59 [gedruckt am 10.08.2026]