1. Chronik 6,62- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 6 62-66 in der Gute Nachricht Bibel
Die Nachkommen von Merari schließlich bekamen folgende Städte mit dem dazugehörenden Weideland: im Stammesgebiet von Sebulon: Rimmon und Tabor; auf der Ostseite des Jordans im Stammesgebiet von Ruben: die Stadt Bezer, die gegenüber von Jericho in der Steppe liegt, dazu Jahaz, Kedemot und Mefaat; im Stammesgebiet von Gad: Ramot in Gilead, Mahanajim, Heschbon und Jaser.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 6 62 in der Lutherbibel
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 6 62 in der Einheitsübersetzung
Den übrigen Nachkommen Meraris gaben sie vom Stamm Sebulon: Rimmon mit seinen Weideflächen, Tabor mit seinen Weideflächen;
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 6 62 in der Elberfelder Bibel
Den übrigen Söhnen Merari: vom Stamm Sebulon: Rimmon und seine Weidegebiete, Tabor und seine Weidegebiete;
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 6 62 in der Neue Genfer Übersetzung
Die Nachkommen Meraris schließlich erhielten folgende Städte: im Stammesgebiet von Sebulon die Städte Rimmon und Tabor;
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 6 62 in der Schlachter 2000
Den noch übrigen Söhnen Meraris gab man vom Stamm Sebulon: Rimmono und seine Weideplätze, und Tabor und seine Weideplätze;
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 6 62 in der New International Version
The descendants of Gershon, clan by clan, were allotted thirteen towns from the tribes of Issachar, Asher and Naphtali, and from the part of the tribe of Manasseh that is in Bashan.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 6 62 in der Hoffnung für Alle
Die übrigen Nachkommen von Merari erhielten folgende Städte mit dem dazugehörigen Weideland: im Gebiet von Sebulon die Städte Jokneam, Karta, Rimmon und Tabor;
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.