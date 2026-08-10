1. Chronik 7,15- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 7 15 in der Gute Nachricht Bibel
Machir nahm eine Schwester von Huppim und Schuppim zur Frau, sie hieß Maacha. Sein zweiter Sohn war Zelofhad; dieser hatte nur Töchter.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 7 15 in der Lutherbibel
Und Machir gab Huppim und Schuppim Frauen; und seine Schwester hieß Maacha. Sein anderer Sohn hieß Zelofhad, und Zelofhad hatte nur Töchter.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 7 15 in der Einheitsübersetzung
Machir nahm eine Frau für Huppim und Schuppim. Der Name seiner Schwester war Maacha. Der Name des zweiten Sohnes war Zelofhad. Dieser hatte nur Töchter.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 7 15 in der Elberfelder Bibel
Und Machir nahm eine Frau für Huppim und für Schuppim; und der Name seiner Schwester war Maacha. Und der Name des zweiten {Sohnes} war Zelofhad; und Zelofhad hatte {nur} Töchter.
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 7 15 in der Neue Genfer Übersetzung
Machir heiratete eine Schwester von Huppim und Schuppim namens Maacha. Machirs zweiter Sohn hieß Zelofhad. Zelofhad hatte ausschließlich Töchter.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 7 15 in der Schlachter 2000
Und Machir nahm eine Frau, [eine Schwester] von Huppim und Schuppim, und der Name ihrer Schwester war Maacha, und der Name des zweiten [Sohnes] war Zelophchad, und Zelophchad hatte Töchter.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 7 15 in der New International Version
Makir took a wife from among the Huppites and Shuppites. His sister’s name was Maakah. Another descendant was named Zelophehad, who had only daughters.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 7 15 in der Hoffnung für Alle
Machir heiratete eine Frau von den Huppitern und Schuppitern. Er hatte eine Schwester mit Namen Maacha. Hefers zweiter Sohn hieß Zelofhad, er hatte nur Töchter.
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.