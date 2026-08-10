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1. Chronik 7,25

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 7 25 in der Gute Nachricht Bibel

Seine Söhne waren: Refach und Reschef. Reschef hatte einen Sohn namens Telach; dessen weitere Nachkommen waren: Tahan,

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 7 25 in der Lutherbibel

Sein Sohn war Refach, auch Reschef, dessen Sohn war Telach, dessen Sohn war Tahan,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 7 25 in der Einheitsübersetzung

Weitere Söhne waren Refach und Reschef. Dessen Sohn war Telach, dessen Sohn Tahan,

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 7 25 in der Elberfelder Bibel

Und sein Sohn war Refach und dessen Sohn Reschef und dessen Sohn Telach und dessen Sohn Tahan;

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 7 25 in der Neue Genfer Übersetzung

Zwei weitere Söhne Efraims hießen Refach und Reschef. Reschef hatte einen Sohn namens Telach. Auf ihn folgten in direkter Linie Tahan,

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 7 25 in der Schlachter 2000

Und Rephach war sein Sohn, und Rescheph, und dessen Sohn Telach, und dessen Sohn Tachan,

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 7 25 in der New International Version

Rephah was his son, Resheph his son, Telah his son, Tahan his son,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 7 25 in der Hoffnung für Alle

Zwei weitere Söhne von Ephraim hießen Refach und Reschef, dann folgten in direkter Linie Telach, Tahan,

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-7/vers-25 [gedruckt am 10.08.2026]