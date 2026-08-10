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1. Chronik 7,24

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 7 24 in der Gute Nachricht Bibel

Efraïms Tochter war Scheera. Sie ließ das untere und das obere Bet-Horon sowie Usen-Scheera erbauen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 7 24 in der Lutherbibel

Seine Tochter aber war Scheera, die baute das untere und obere Bet-Horon und Usen-Scheera.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 7 24 in der Einheitsübersetzung

Seine Tochter war Scheera. Sie erbaute das untere und das obere Bet-Horon sowie Usen-Scheera.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 7 24 in der Elberfelder Bibel

Und seine Tochter war Scheera; und sie baute das untere und das obere Bet-Horon und Usen-Scheera.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 7 24 in der Neue Genfer Übersetzung

Efraim hatte auch eine Tochter namens Scheera. Sie ließ das untere Bet-Horon, das obere Bet-Horon und Usen-Scheera erbauen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 7 24 in der Schlachter 2000

Und seine Tochter war Scheera; die baute Beth-Horon, das untere und das obere, und Ussen-Scheera.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 7 24 in der New International Version

His daughter was Sheerah, who built Lower and Upper Beth Horon as well as Uzzen Sheerah. )

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 7 24 in der Hoffnung für Alle

Ephraim hatte auch eine Tochter, die Scheera hieß. Sie ließ das untere und das obere Bet-Horon und Usen-Scheera erbauen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-7/vers-24 [gedruckt am 10.08.2026]