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1. Chronik 7,30

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 7 30 in der Gute Nachricht Bibel

Die Söhne von Ascher waren: Jimna, Jischwa, Jischwi und Beria; ihre Schwester war Serach.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 7 30 in der Lutherbibel

Die Söhne Assers waren diese: Jimna, Jischwa, Jischwi, Beria; und Serach war ihre Schwester.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 7 30 in der Einheitsübersetzung

Die Söhne Aschers waren: Jimna, Jischwa, Jischwi und Beria. Ihre Schwester war Serach.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 7 30 in der Elberfelder Bibel

Die Söhne Assers: Jimna und Jischwa und Jischwi und Beria; und Serach war ihre Schwester.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 7 30 in der Neue Genfer Übersetzung

Die Söhne Aschers waren Jimna, Jischwa, Jischwi und Beria. Ihre Schwester hieß Serach.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 7 30 in der Schlachter 2000

Die Söhne Assers: Jimna und Jischwa und Jischwi und Beria; und Serach, ihre Schwester.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 7 30 in der New International Version

The sons of Asher: Imnah, Ishvah, Ishvi and Beriah. Their sister was Serah.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 7 30 in der Hoffnung für Alle

Asser hatte vier Söhne namens Jimna, Jischwa, Jischwi und Beria und eine Tochter, die Serach hieß.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-7/vers-30 [gedruckt am 10.08.2026]