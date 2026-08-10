Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. 1. Chronik
  4. Kapitel 7
  5. Vers 31

1. Chronik 7,31

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 7 31 in der Gute Nachricht Bibel

Die Söhne von Beria waren: Heber und Malkiël. Dieser war der Stammvater von Birsajit.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 7 31 in der Lutherbibel

Die Söhne Berias waren: Heber und Malkiël; das ist der Vater Birsajits.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 7 31 in der Einheitsübersetzung

Die Söhne Berias waren Heber und Malkiël. Dieser war der Vater von Birsajit.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 7 31 in der Elberfelder Bibel

Und die Söhne Berias: Heber und Malkiël; der war der Vater Birsajits.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 7 31 in der Neue Genfer Übersetzung

Berias Söhne waren Heber und Malkiël. Malkiël war der Stammvater ´der Stadt` Birsajit.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 7 31 in der Schlachter 2000

Und die Söhne Berias: Heber und Malkiel, das ist der Vater Birsajits.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 7 31 in der New International Version

The sons of Beriah: Heber and Malkiel, who was the father of Birzaith.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 7 31 in der Hoffnung für Alle

Berias Söhne waren Heber und Malkiël, der Gründer von Birsajit.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-7/vers-31 [gedruckt am 10.08.2026]