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1. Chronik 7,6

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 7 6 in der Gute Nachricht Bibel

Benjamin hatte drei Söhne: Bela, Becher und Jediaël.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 7 6 in der Lutherbibel

Die Söhne Benjamins waren: Bela, Becher und Jediaël, diese drei.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 7 6 in der Einheitsübersetzung

Die Söhne Benjamins waren: Bela, Becher und Jediaël, insgesamt drei.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 7 6 in der Elberfelder Bibel

{Von} Benjamin: Bela und Becher und Jediaël, {diese} drei.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 7 6 in der Neue Genfer Übersetzung

Benjamin hatte drei Söhne namens Bela, Becher und Jediaël.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 7 6 in der Schlachter 2000

[Von] Benjamin: Bela und Becher und Jediael, [insgesamt] drei.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 7 6 in der New International Version

Three sons of Benjamin: Bela, Beker and Jediael.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 7 6 in der Hoffnung für Alle

Benjamin hatte drei Söhne namens Bela, Becher und Jediaël.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-7/vers-6 [gedruckt am 07.08.2026]