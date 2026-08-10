1. Chronik 7,7- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 7 7 in der Gute Nachricht Bibel
Die Söhne von Bela waren: Ezbon, Usi, Usiël, Jerimot und Ir. Diese fünf waren die Oberhäupter ihrer Sippen und tüchtige Krieger. Im Verzeichnis ihrer Nachkommen waren 22034 Mann eingetragen.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 7 7 in der Lutherbibel
Aber die Söhne Belas waren: Ezbon, Usi, Usiël, Jerimot und Ir, diese fünf, Häupter ihrer Sippen, gewaltige Männer. Und es wurden aufgezeichnet 22034.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 7 7 in der Einheitsübersetzung
Die Söhne Belas waren: Ezbon, Usi, Usiël, Jerimot und Ir, insgesamt fünf. Sie waren Häupter ihrer Großfamilien und tapfere Krieger. Ihre Aufzeichnung ergab 22 034 Mann.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 7 7 in der Elberfelder Bibel
Und die Söhne Belas: Ezbon und Usi und Usiël und Jerimot und Ir, {diese} fünf, Familienoberhäupter, kriegstüchtige Männer; und ihre Registrierung {ergab}: 22034.
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 7 7 in der Neue Genfer Übersetzung
Die Söhne Belas waren Ezbon, Usi, Usiël, Jerimot und Ir. Jeder war Oberhaupt einer Sippe und ein tüchtiger Krieger. Das Register ihrer fünf Sippen gab eine Gesamtzahl von 22.034 wehrfähigen Männern an.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 7 7 in der Schlachter 2000
Und die Söhne Belas: Ezbon, Ussi, Ussiel, Jerimot und Iri, [insgesamt] fünf, Häupter ihrer Vaterhäuser, tapfere Männer: 22 034 waren eingetragen.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 7 7 in der New International Version
The sons of Bela: Ezbon, Uzzi, Uzziel, Jerimoth and Iri, heads of families – five in all. Their genealogical record listed 22,034 fighting men.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 7 7 in der Hoffnung für Alle
Die fünf Söhne von Bela hießen Ezbon, Usi, Usiël, Jerimot und Ir; sie alle waren Sippenoberhäupter. In den Geschlechtsregistern dieser fünf Sippen waren 22.034 wehrfähige Männer eingetragen.
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