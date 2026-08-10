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1. Chronik 8,12

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 8 12 in der Gute Nachricht Bibel

Die Söhne Elpaals waren: Eber, Mischam und Schemed. Dieser erbaute Ono, Lod und die dazugehörenden Orte.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 8 12 in der Lutherbibel

Die Söhne Elpaals aber waren: Eber, Mischam und Schemed. Dieser baute Ono und Lod und ihre Ortschaften.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 8 12 in der Einheitsübersetzung

Die Söhne Elpaals waren: Eber, Mischam und Schemed. Dieser baute Ono und Lod mit seinen Tochterstädten.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 8 12 in der Elberfelder Bibel

Und die Söhne Elpaals: Eber und Mischam und Schemed; dieser baute Ono und Lod und seine Tochterstädte.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 8 12 in der Neue Genfer Übersetzung

Die Söhne Elpaals waren Eber, Mischam und Schemed. Schemed erbaute ´die Städte` Ono und Lod sowie die dazugehörenden Dörfer.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 8 12 in der Schlachter 2000

Und die Söhne Elpaals: Heber und Mischam und Schemed; dieser baute Ono und Lod und dessen Tochterstädte.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 8 12 in der New International Version

The sons of Elpaal: Eber, Misham, Shemed (who built Ono and Lod with its surrounding villages) ,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 8 12-14 in der Hoffnung für Alle

Elpaals Söhne waren Eber, Mischam, Schemed, Beria, Schema, Achjo, Schaschak und Jeremot. Schemed baute die Städte Ono und Lod mit den umliegenden Dörfern; Beria und Schema waren die Oberhäupter der Einwohner von Ajalon. Sie vertrieben die Einwohner von Gat.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-8/vers-12 [gedruckt am 10.08.2026]