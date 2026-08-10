1. Chronik 8,6- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 8 6 in der Gute Nachricht Bibel
Die Söhne Ehuds waren die Oberhäupter der Sippen, die in Geba wohnten und von dort nach Manahat verschleppt wurden,
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 8 6 in der Lutherbibel
Dies sind die Söhne Ehuds, die Häupter der Sippen waren unter den Bürgern zu Geba, und man führte sie gefangen nach Manahat,
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 8 6 in der Einheitsübersetzung
Und das waren die Söhne Ehuds Sie waren die Familienhäupter der Bewohner von Geba Man führte sie in die Verbannung nach Manahat.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 8 6 in der Elberfelder Bibel
Und dies sind die Söhne Ehuds, diese waren die Familienoberhäupter der Bewohner von Geba; und man führte sie {gefangen} weg nach Manahat,
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 8 6 in der Neue Genfer Übersetzung
Die Söhne Ehuds waren die Oberhäupter der Sippen, die in Geba wohnten und später nach Manahat verbannt wurden.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 8 6 in der Schlachter 2000
Und das sind die Söhne Echuds; diese waren Stammhäupter der Einwohner von Geba, und man führte sie weg nach Manachat:
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 8 6 in der New International Version
These were the descendants of Ehud, who were heads of families of those living in Geba and were deported to Manahath:
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 8 6-7 in der Hoffnung für Alle
Ehuds Söhne hießen Naaman, Ahija und Gera. Sie waren die Oberhäupter der Sippen, die in Geba wohnten und später nach Manahat verbannt wurden. Gera, der Vater von Usa und Ahihud, brachte sie dorthin.
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.