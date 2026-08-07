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1. Chronik 8,7

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 8 7 in der Gute Nachricht Bibel

nämlich Naaman, Ahija und Gera. Gera war es, der sie dorthin verschleppte. Die Söhne von Belas Sohn Gera waren: Usa und Ahihud.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 8 7 in der Lutherbibel

nämlich: Naaman, Ahija und Gera, dieser führte sie weg; und er zeugte Usa und Ahihud.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 8 7 in der Einheitsübersetzung

Naaman, Ahija und Gera Dieser führte sie gefangen fort. Er zeugte Usa und Ahihud.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 8 7 in der Elberfelder Bibel

nämlich Naaman und Ahija und Gera; dieser führte sie weg: Er zeugte Usa und Ahihud. –

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 8 7 in der Neue Genfer Übersetzung

´Sie hießen` Naaman, Ahija und Gera. Gera musste die Leute von Geba anführen, als sie in die Verbannung gingen. Er war der Vater von Usa und Ahihud.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 8 7 in der Schlachter 2000

nämlich Naaman und Achija und Gera, dieser führte sie weg: Und er zeugte Ussa und Achichud.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 8 7 in der New International Version

Naaman, Ahijah, and Gera, who deported them and who was the father of Uzza and Ahihud.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 8 6-7 in der Hoffnung für Alle

Ehuds Söhne hießen Naaman, Ahija und Gera. Sie waren die Oberhäupter der Sippen, die in Geba wohnten und später nach Manahat verbannt wurden. Gera, der Vater von Usa und Ahihud, brachte sie dorthin.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-8/vers-7 [gedruckt am 07.08.2026]