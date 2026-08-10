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1. Chronik 8,9

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 8 8-9 in der Gute Nachricht Bibel

Schaharajim wohnte im Hochland von Moab. Er hatte seine Frauen Huschim und Baara verstoßen und danach Hodesch geheiratet. Sie gebar ihm die Söhne Jobab, Zibja, Mescha, Malkam,

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 8 9 in der Lutherbibel

und er zeugte mit seiner Frau Hodesch: Jobab, Zibja, Mescha, Malkam,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 8 9 in der Einheitsübersetzung

Mit seiner Frau Hodesch zeugte er Jobab, Zibja, Mescha, Malkam,

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 8 9 in der Elberfelder Bibel

und mit seiner Frau Hodesch zeugte er Jobab und Zibja und Mescha und Malkam

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 8 9 in der Neue Genfer Übersetzung

und Hodesch geheiratet. Mit ihr zeugte er ´sieben Söhne`: Jobab, Zibja, Mescha, Malkam,

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 8 9 in der Schlachter 2000

und er zeugte mit Hodesch, seiner Frau, Jobab, Zibja, Mescha, Malkam,

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 8 9 in der New International Version

By his wife Hodesh he had Jobab, Zibia, Mesha, Malkam,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 8 8-9 in der Hoffnung für Alle

Schaharajim trennte sich von seinen beiden Frauen Huschim und Baara und zog nach Moab. Dort bekamen er und seine Frau Hodesch sieben Söhne: Jobab, Zibja, Mescha, Malkam,

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-8/vers-9 [gedruckt am 10.08.2026]