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1. Chronik 8,8

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 8 8-9 in der Gute Nachricht Bibel

Schaharajim wohnte im Hochland von Moab. Er hatte seine Frauen Huschim und Baara verstoßen und danach Hodesch geheiratet. Sie gebar ihm die Söhne Jobab, Zibja, Mescha, Malkam,

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 8 8 in der Lutherbibel

Und Schaharajim zeugte im Lande Moab, als er seine Frauen Huschim und Baara entlassen hatte,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 8 8 in der Einheitsübersetzung

Schaharajim zeugte im Grünland von Moab Söhne, nachdem er seine Frauen Huschim und Baara entlassen hatte.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 8 8 in der Elberfelder Bibel

Und Schaharajim zeugte {Söhne} im Gebiet von Moab, nachdem er seine Frauen, Huschim und Baara, entlassen hatte;

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 8 8 in der Neue Genfer Übersetzung

Schaharajim wohnte im Hochland von Moab. Er hatte seine beiden Frauen Huschim und Baara verstoßen

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 8 8 in der Schlachter 2000

Und Schacharaim zeugte [Söhne] im Gebiet von Moab, nachdem er seine Frauen Huschim und Baara entlassen hatte,

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 8 8 in der New International Version

Sons were born to Shaharaim in Moab after he had divorced his wives Hushim and Baara.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 8 8-9 in der Hoffnung für Alle

Schaharajim trennte sich von seinen beiden Frauen Huschim und Baara und zog nach Moab. Dort bekamen er und seine Frau Hodesch sieben Söhne: Jobab, Zibja, Mescha, Malkam,

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-8/vers-8 [gedruckt am 10.08.2026]