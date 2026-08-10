1. Chronik 9,18- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 9 18 in der Gute Nachricht Bibel
Seine Sippe bewacht bis zum heutigen Tag das Königstor auf der Ostseite. Ihre Vorfahren waren beim Zug durch die Wüste die Torwächter im Lager der Leviten gewesen.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 9 18 in der Lutherbibel
und bis heute stehen sie am Tor des Königs im Osten. Das waren die Torhüter in den Lagern der Söhne Levi.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 9 18 in der Einheitsübersetzung
Er hat bis heute die Wache am Königstor im Osten. Das sind die Torwächter in den Lagern der Leviten.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 9 18 in der Elberfelder Bibel
und {hat} bis heute {die Wache} am Königstor im Osten. Sie waren die Torhüter für die Lager der Söhne Levis.
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 9 18 in der Neue Genfer Übersetzung
Bis heute bewacht ´seine Familie` das Königstor auf der Ostseite. ´Zur Zeit der Wüstenwanderung waren ihre Vorfahren` Torwächter im Lager der Leviten.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 9 18 in der Schlachter 2000
und bis jetzt sind sie am Tor des Königs gegen Osten, sie, die Torhüter für die Lager der Söhne Levis.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 9 18 in der New International Version
being stationed at the King’s Gate on the east, up to the present time. These were the gatekeepers belonging to the camp of the Levites.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 9 18 in der Hoffnung für Alle
Bis heute hat seine Familie die Aufsicht über die Wachen am Königstor auf der Ostseite des Tempels. Ihre Vorfahren zur Zeit der Wüstenwanderung hatten die Zelte der Leviten rings um das heilige Zelt bewacht.
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.