1. Chronik 9,1- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 9 1 in der Gute Nachricht Bibel
So wurde ganz Israel nach seinen Sippen erfasst und im amtlichen Verzeichnis der Könige von Israel aufgeschrieben. Weil die Bewohner des Königreichs Juda sich von Gott abgewandt hatten, wurden sie nach Babylonien in die Verbannung geführt.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 9 1 in der Lutherbibel
Und ganz Israel war aufgezeichnet, und siehe, sie sind aufgeschrieben im Buch der Könige Israels. Und Juda wurde weggeführt nach Babel um seines Treubruchs willen.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 9 1 in der Einheitsübersetzung
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 9 1 in der Elberfelder Bibel
Und ganz Israel wurde registriert; und siehe, sie sind aufgeschrieben in dem Buch der Könige von Israel. Und Juda wurde wegen seiner Untreue {gefangen} nach Babel weggeführt.
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 9 1 in der Neue Genfer Übersetzung
So wurde ganz Israel in Stammesregistern erfasst. Diese Register sind im Buch der Könige Israels aufgeschrieben.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 9 1 in der Schlachter 2000
Und ganz Israel wurde nach seinen Geschlechtern verzeichnet, und siehe, sie sind eingeschrieben im Buch der Könige von Israel. Und Juda wurde nach Babel weggeführt um seiner Untreue willen.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 9 1 in der New International Version
All Israel was listed in the genealogies in the book of the kings of Israel and Judah. They were taken captive to Babylon because of their unfaithfulness.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 9 1 in der Hoffnung für Alle
So wurden die Namen aller Bewohner Israels festgehalten und in die Chronik der Könige von Israel geschrieben. Weil die Bewohner von Juda sich vom Herrn abwandten und andere Götter verehrten, wurden sie nach Babylonien verbannt.
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.