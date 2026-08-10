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1. Chronik 9,20

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 9 20 in der Gute Nachricht Bibel

Pinhas, der Sohn Eleasars, war ihr Oberhaupt gewesen – der HERR gedenke seiner!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 9 20 in der Lutherbibel

Pinhas aber, der Sohn Eleasars, – der HERR sei mit ihm! – war vorzeiten über sie gesetzt.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 9 20 in der Einheitsübersetzung

Pinhas, der Sohn Eleasars, war einst ihr Anführer - der HERR sei mit ihm.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 9 20 in der Elberfelder Bibel

Und Pinhas, der Sohn Eleasars, war vorher Fürst über sie. Der Herr war mit ihm.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 9 20 in der Neue Genfer Übersetzung

Damals war Pinhas, der Sohn Eleasars, ihr Oberhaupt gewesen. Der HERR gedenke seiner.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 9 20 in der Schlachter 2000

Und Pinehas, der Sohn Eleasars, war vorzeiten Fürst über sie; der HERR war mit ihm.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 9 20 in der New International Version

In earlier times Phinehas son of Eleazar was the official in charge of the gatekeepers, and the LORD was with him.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 9 19-20 in der Hoffnung für Alle

Damals war Pinhas, der Sohn von Eleasar, ihr Vorsteher. Der HERR stand ihm bei. Schallum war ein Sohn von Kore, er stammte über Abiasaf von Korach ab und gehörte mit seinen Brüdern zur Sippe der Korachiter. Sie hatten die Aufgabe, den Eingang zum heiligen Zelt zu bewachen, so wie schon ihre Vorfahren den Eingang zum Lager des Volkes Gottes bewacht hatten.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-9/vers-20 [gedruckt am 10.08.2026]